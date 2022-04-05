ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 14:51

Чехия направила Украине БМП и танки Т-72

Техника, направленная Чехией на Украину. Фото © Twitter / Ondřej Benešík

Техника, направленная Чехией на Украину. Фото © Twitter / Ondřej Benešík

Министр обороны страны Яна Чернохова информацию о поставках подтвердила, но отказалась уточнять, о каком именно вооружении идёт речь.

Чехия направила на Украину эшелон тяжёлой бронетехники, в том числе бронетранспортёры БМП-1 и танки Т-72. Об этом заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам, депутат Ондржей Бенешик.

"Производятся поставки чешских БМП и танков Т-72. Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки", — сообщил политик в "Твиттере".

Глава чешской Минобороны информацию о поставках подтвердила, но отказалась уточнять, о каком именно вооружении идёт речь. На своей странице она написала, что "мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать".

Бельгия дополнительно направит Украине шесть грузовиков с гумпомощью
Бельгия дополнительно направит Украине шесть грузовиков с гумпомощью

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине ещё 100 млн долларов. По словам госсекретаря, эти средства будут направлены украинским МВД и погранслужбе, в том числе на закупку бронеавтомобилей, тактического снаряжения, медицинских средств.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Чехия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar