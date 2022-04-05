Чехия направила Украине БМП и танки Т-72

Министр обороны страны Яна Чернохова информацию о поставках подтвердила, но отказалась уточнять, о каком именно вооружении идёт речь.

Чехия направила на Украину эшелон тяжёлой бронетехники, в том числе бронетранспортёры БМП-1 и танки Т-72. Об этом заявил глава чешского парламентского комитета по европейским делам, депутат Ондржей Бенешик.

"Производятся поставки чешских БМП и танков Т-72. Министр обороны Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки", — сообщил политик в "Твиттере".

Глава чешской Минобороны информацию о поставках подтвердила, но отказалась уточнять, о каком именно вооружении идёт речь. На своей странице она написала, что "мы отправляем необходимые военные материалы украинским друзьям. И мы будем продолжать это делать".