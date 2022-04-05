Небензя потребовал от Лондона объяснений из-за отказа собрать СБ ООН по Буче по запросу РФ

Он также настаивает на гарантиях того, что в будущем не будет оспариваться право членов Совбеза на созыв заседания.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче после запроса Москвы. Впоследствии СБ был созван по запросу Украины.

"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу", — заявил Небензя на заседании Совбеза.