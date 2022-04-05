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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 14:44
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Небензя потребовал от Лондона объяснений из-за отказа собрать СБ ООН по Буче по запросу РФ

Василий Небензя. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

Василий Небензя. Фото © ТАСС / AP / Seth Wenig

Он также настаивает на гарантиях того, что в будущем не будет оспариваться право членов Совбеза на созыв заседания.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил протест из-за отказа Великобритании провести заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Буче после запроса Москвы. Впоследствии СБ был созван по запросу Украины.

"Я хотел бы выразить протест в связи с отказом британского председательства созвать Совет Безопасности по нашему запросу", — заявил Небензя на заседании Совбеза.

Дипломат потребовал от Лондона разъяснений из-за случившегося и гарантий того, что в будущем не будет оспариваться право членов Совета Безопасности запрашивать заседание.

Небензя назвал отказ Британии в проведении СБ ООН по Буче беспрецедентным
Небензя назвал отказ Британии в проведении СБ ООН по Буче беспрецедентным

Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что председательствующая в СБ ООН Великобритания не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче после запроса РФ. Позже глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что вторая попытка России созвать Совет Безопасности ООН вновь не увенчалась успехом. Только после запроса Украины заседание СБ ООН было назначено на 5 апреля.

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Николь Вербер
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