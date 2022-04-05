"Надеюсь, всё закончится": Пётр Ян планирует нокаутировать Стерлинга в чемпионском поединке в UFC

Бой пройдёт в Джексонвилле во Флориде в ночь на 10 апреля по московскому времени.

Временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассчитывает нокаутировать действующего обладателя пояса промоушена американца Алджамейна Стерлинга в предстоящем поединке. Об этом сообщает "РИА Новости".

"О том, завершится ли в выходные моя история со Стерлингом, как и о трилогии, я не думал. Сейчас сфокусирован на предстоящем поединке. Надеюсь, в субботу всё закончится... Досрочная победа поставила бы точку в противостоянии с ним", — сказал Ян.

Чемпионский поединок с участием двух бойцов состоится в ночь на 10 апреля по московскому времени в Джексонвилле, штат Флорида.

Напомним, что в марте 2021 года россиянин лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе. Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.