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Регион
Опубликовано 28 марта 2022, 09:31

"Похороню тебя": Стерлинг резко отреагировал на приезд Петра Яна в США перед чемпионским боем

Бой состоится в Джексонвилле во Флориде в ночь на 10 апреля по московскому времени.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг намерен нанести россиянину Петру Яну третье поражение в карьере. Об этом он сообщил в своём "Твиттере".

"Наконец-то я похороню тебя", — написал Стерлинг в ответ на сообщение Яна о прилёте в США.

Их чемпионский поединок состоится в ночь на 10 апреля по московскому времени в Джексонвилле, штат Флорида.

В марте 2021 года россиянин лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе. Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.

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Перед турниром UFC 267 в Абу-Даби американец отказался защищать титул в поединке с россиянином из-за проблем со здоровьем. 30 октября Ян одержал победу над другим представителем США — Кори Сэндхэгеном — и стал временным чемпионом в легчайшем весе.

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Роман Фейгин
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