"Похороню тебя": Стерлинг резко отреагировал на приезд Петра Яна в США перед чемпионским боем

Бой состоится в Джексонвилле во Флориде в ночь на 10 апреля по московскому времени.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе американец Алджамейн Стерлинг намерен нанести россиянину Петру Яну третье поражение в карьере. Об этом он сообщил в своём "Твиттере".

"Наконец-то я похороню тебя", — написал Стерлинг в ответ на сообщение Яна о прилёте в США.

Их чемпионский поединок состоится в ночь на 10 апреля по московскому времени в Джексонвилле, штат Флорида.

В марте 2021 года россиянин лишился чемпионского пояса после боя со Стерлингом в Лас-Вегасе. Яна дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову.