Комиссия Госдумы планирует вычислить, кто стоит за фейками о дефиците товаров

Провоцирование искусственного спроса может быть проделками иностранных структур и СМИ, уверен председатель совета Василий Пискарёв.

Возобновившая работу Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ первым делом решила расследовать причины ажиотажного спроса на сахар и проанализировать распространяемую в Интернете заведомо ложную информацию, которая провоцирует необоснованно высокий спрос на продовольственные и потребительские товары.

"Необходимо разобраться, как и откуда появляются подобные панические слухи. В условиях беспрецедентной информационной войны, которая развязана сейчас против нашей страны, за провоцированием искусственного спроса могут стоять иностранные структуры и СМИ", — заявил председатель комиссии Василий Пискарёв.

Он обратил внимание на то, что на некоторые продукты, товары без всяких на то оснований возникает ажиотажный спрос. Пример тому — сахар. Несмотря на то что его в нашей стране производится более чем достаточно — и оснований для образования дефицита нет, люди, поддавшись панике, продолжают скупать его килограммами. Это провоцирует нервозность в обществе, уверен депутат. Пискарёв резюмировал, что комиссия проанализирует распространение панической информации среди граждан и выработает в случае необходимости решения.