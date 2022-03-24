Вице-премьер Украины Верещук раскрыла подробности обмена пленными с Россией

Помимо военнослужащих Киев передал Москве 11 гражданских моряков, а получил 19 украинских моряков со спасательного судна "Сапфир".



Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что 24 марта состоялся обмен пленными с Россией по формуле 10 на 10.

"Также сегодня мы отправили к россиянам 11 гражданских российских моряков, которых мы спасли с затопленного судна возле Одессы. В результате этого обмена домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков спасательного судна "Сапфир", — написала она в телеграм-канале.

По её словам, само судно также будет возвращено Украине и отправится в порт в Турции.