МИД: Россия и Украина провели два обмена пленными

Также официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей.

Россия и Украина провели уже два обмена пленными, также Минобороны РФ ежедневно организует гумкоридоры для мирных граждан. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", — отметила она.