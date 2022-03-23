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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 10:21
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МИД: Россия и Украина провели два обмена пленными

Также официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей.

Россия и Украина провели уже два обмена пленными, также Минобороны РФ ежедневно организует гумкоридоры для мирных граждан. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", — отметила она.

Песков не стал комментировать детали обмена пленными с Украиной
Песков не стал комментировать детали обмена пленными с Украиной

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. Какие-либо подробности этого процесса омбудсмен не стала раскрывать, лишь выразила надежду на то, что стороны не будут затягивать "со списками, с карточками, с процедурами".

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ТАСС/Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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