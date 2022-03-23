МИД: Россия и Украина провели два обмена пленными
Также официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что Минобороны РФ ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей.
Россия и Украина провели уже два обмена пленными, также Минобороны РФ ежедневно организует гумкоридоры для мирных граждан. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", — отметила она.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. Какие-либо подробности этого процесса омбудсмен не стала раскрывать, лишь выразила надежду на то, что стороны не будут затягивать "со списками, с карточками, с процедурами".
ТАСС/Станислав Красильников