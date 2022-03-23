Песков не стал комментировать детали обмена пленными с Украиной
Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Министерство обороны, но о том, что первый такой обмен состоялся, ранее сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях обмена пленными с Украиной. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в среду.
"По обмену пленными лучше обратиться в Министерство обороны: это их вопрос и их прерогатива — всё, что касается непосредственно проведения специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что Россия и Украина впервые обменялись пленными. Речь идёт об обмене девяти наших военнослужащих на мэра города Мелитополя Ивана Фёдорова 16 марта. Какие-либо подробности этого процесса омбудсмен не стала раскрывать, лишь выразила надежду, что очень надеется на то, что стороны не будут затягивать "со списками, с карточками, с процедурами".
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