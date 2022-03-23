Песков не стал комментировать детали обмена пленными с Украиной

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Министерство обороны, но о том, что первый такой обмен состоялся, ранее сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях обмена пленными с Украиной. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в среду.

"По обмену пленными лучше обратиться в Министерство обороны: это их вопрос и их прерогатива — всё, что касается непосредственно проведения специальной военной операции", — сказал представитель Кремля.