"Было больше страшно, нежели больно": Жительница Мариуполя родила дочь в собственной квартире под звуки обстрелов ВСУ

Беременная Виктория пошла на такой шаг, потому что из местной больницы её прогнали сами врачи, заявив, что нужных специалистов там не осталось, а имеющиеся хирурги ничем помочь не могут.

Жительница Мариуполя рассказала, как родила дочь под обстрелы ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

Жительница Мариуполя родила дочь в собственной квартире под звуки взрывов и выстрелов со стороны украинских военных. Историю молодой мамы публикует телеграм-канал SHOT.

Беременная Виктория пошла на такой шаг, потому что из местной больницы её прогнали сами врачи, заявив, что нужных специалистов там не осталось, а имеющиеся хирурги ничем помочь не могут. Расстроенная она вернулась домой, где у неё отошли воды. И в итоге роды принимали две медсестры-соседки и врач-педиатр.

"Мне было больше страшно, нежели больно. Потому что страх был за малышку, страх был, очень сильно бомбили. У нас квартира находилась на третьем этаже, это крайний этаж, и дом ходил ходуном", — поделилась молодая мама.

При этом настоящей опорой и поддержкой для Виктории стал её муж, который не отходил от неё всё это время, а сразу после родов он унёс супругу и дочь в подвал. В бомбоубежище семья провела неделю, пока не нашёлся доброволец, который смог вывезти родителей и их семидневную дочку.

"Стоит молодая семья, у которой на руках вот крохотный ребёнок", — вспоминает депутат, руководитель фракции "Свободный Донбасс" в Народном совете ДНР Алексей Жигулин, который помог жителям Мариуполя уехать в Донецк.