Представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев отметил, что военные Украины насильно изымают у мирного населения автомобили повышенной проходимости, которые переоборудуют в "бандермобили".

Украинские националисты на "бандермобилях" открывают беспорядочный огонь из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам в Харькове. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в "бандермобили", разъезжают по улицам города [Харькова] и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам", — сказал он.