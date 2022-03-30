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Опубликовано 30 марта 2022, 18:44
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МО РФ: Националисты "летучими эскадронами смерти" обстреливают жилые дома в Харькове

Представитель оборонного ведомства Михаил Мизинцев отметил, что военные Украины насильно изымают у мирного населения автомобили повышенной проходимости, которые переоборудуют в "бандермобили".

Украинские националисты на "бандермобилях" открывают беспорядочный огонь из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам в Харькове. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Террористы националистических батальонов создали так называемые летучие эскадроны смерти, которые на насильно изъятых у мирного населения автомобилях повышенной проходимости, переоборудованных в "бандермобили", разъезжают по улицам города [Харькова] и с целью запугивания горожан ведут беспорядочную стрельбу из крупнокалиберных пулемётов по жилым домам", — сказал он.

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Ранее в Минобороны сообщили о серьёзных потерях у украинских нацбатальонов на северодонецком направлении. В результате нарушения транспортных коммуникаций российские военные блокировали возможности по восполнению сил противника.

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ТАСС / Felipe Dana

Варвара Романова
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