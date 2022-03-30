Стало известно о серьёзных потерях у украинских нацбатальонов на северодонецком направлении

В результате нарушения транспортных коммуникаций российские военные блокировали возможности по восполнению сил противника.

Украинские националисты несут существенные потери на северодонецком направлении. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, в результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по восполнению их сил блокированы.

"За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сообщил представитель ведомства.

Подразделения Луганской Народной Республики также продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населённого пункта Житловка, добавил Конашенков.