Стало известно о серьёзных потерях у украинских нацбатальонов на северодонецком направлении
В результате нарушения транспортных коммуникаций российские военные блокировали возможности по восполнению сил противника.
Украинские националисты несут существенные потери на северодонецком направлении. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
В частности, по его словам, в результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по восполнению их сил блокированы.
"За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сообщил представитель ведомства.
Подразделения Луганской Народной Республики также продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населённого пункта Житловка, добавил Конашенков.
Ранее стало известно, что украинские военные использовали синагогу в Умани для сбора националистических формирований, а также для переправки оружия. Силовиков перевозили на автобусах, которые были раскрашены как школьные транспортные средства и имели соответствующие знаки "Дети".
ТАСС / Федосеев Лев