ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 15:20
7819

Стало известно о серьёзных потерях у украинских нацбатальонов на северодонецком направлении

В результате нарушения транспортных коммуникаций российские военные блокировали возможности по восполнению сил противника.

Украинские националисты несут существенные потери на северодонецком направлении. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В частности, по его словам, в результате нарушения транспортных коммуникаций возможности по восполнению их сил блокированы.

"За день на этом направлении уничтожено свыше 50 националистов, два танка, три БМП и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения", — сообщил представитель ведомства.

Подразделения Луганской Народной Республики также продолжают наступление на Северодонецк. Ведутся бои по зачистке населённого пункта Житловка, добавил Конашенков.

Кадыров рассказал о продолжении ликвидации украинских националистов в Мариуполе
Кадыров рассказал о продолжении ликвидации украинских националистов в Мариуполе

Ранее стало известно, что украинские военные использовали синагогу в Умани для сбора националистических формирований, а также для переправки оружия. Силовиков перевозили на автобусах, которые были раскрашены как школьные транспортные средства и имели соответствующие знаки "Дети".

BannerImage

ТАСС / Федосеев Лев

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar