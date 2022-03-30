МО РФ: На киевском и черниговском направлениях идёт плановая перегруппировка войск
Её цель — активизация действий на приоритетных направлениях и завершение операции по полному освобождению Донбасса.
Все основные задачи ВС РФ на киевском и черниговском направлениях выполнены, сейчас там происходит плановая перегруппировка войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Целью перегруппировки Российских вооружённых сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса", — отметил он.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. По итогам переговоров было объявлено, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Позже глава делегации РФ Владимир Мединский объяснил, что постепенная деэскалация на этих направлениях не означает прекращения огня.
ТАСС / Александр Река