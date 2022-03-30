МО РФ: На киевском и черниговском направлениях идёт плановая перегруппировка войск

Её цель — активизация действий на приоритетных направлениях и завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Все основные задачи ВС РФ на киевском и черниговском направлениях выполнены, сейчас там происходит плановая перегруппировка войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.