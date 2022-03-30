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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 15:07
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МО РФ: На киевском и черниговском направлениях идёт плановая перегруппировка войск

Её цель — активизация действий на приоритетных направлениях и завершение операции по полному освобождению Донбасса.

Все основные задачи ВС РФ на киевском и черниговском направлениях выполнены, сейчас там происходит плановая перегруппировка войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Целью перегруппировки Российских вооружённых сил является активизация действий на приоритетных направлениях и, прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса", — отметил он.

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Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины, местом переговоров был выбран Стамбул. По итогам переговоров было объявлено, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях. Позже глава делегации РФ Владимир Мединский объяснил, что постепенная деэскалация на этих направлениях не означает прекращения огня.

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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