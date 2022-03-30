Политолог Потуремский — о переговорах РФ и Украины: Произошли радикальные изменения

Предложения украинской стороны позволяют говорить о том, что значительная часть как минимум первого этапа спецоперации достигнута, отметил эксперт.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с Лайфом оценил переговорный процесс между Россией и Украиной. По его мнению, в отношениях сторон произошли радикальные изменения.

"Вчера произошли радикальные изменения. Некие критерии, предложенные украинской стороной, позволяют говорить о том, что значительная часть как минимум первого этапа специальной военной операции достигнута", — сказал он.

По мнению Потуремского, был зафиксирован ряд очень важных моментов, в числе которых внеблоковый характер Незалежной — то есть Украина не может входить в военные блоки. Самым главным эксперт назвал отказ от попыток военного решения вопросов Крыма, ДНР и ЛНР. Он считает, что это очень существенный успех и существенные изменения позиции Украины.

"Третий момент — это пункт, связанный с демилитаризацией, вплоть до выделения определённых зон, в которых не могут располагаться Вооружённые силы Украины", — подчеркнул собеседник Лайфа.