Политолог Потуремский — о переговорах РФ и Украины: Произошли радикальные изменения
Предложения украинской стороны позволяют говорить о том, что значительная часть как минимум первого этапа спецоперации достигнута, отметил эксперт.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский в беседе с Лайфом оценил переговорный процесс между Россией и Украиной. По его мнению, в отношениях сторон произошли радикальные изменения.
"Вчера произошли радикальные изменения. Некие критерии, предложенные украинской стороной, позволяют говорить о том, что значительная часть как минимум первого этапа специальной военной операции достигнута", — сказал он.
По мнению Потуремского, был зафиксирован ряд очень важных моментов, в числе которых внеблоковый характер Незалежной — то есть Украина не может входить в военные блоки. Самым главным эксперт назвал отказ от попыток военного решения вопросов Крыма, ДНР и ЛНР. Он считает, что это очень существенный успех и существенные изменения позиции Украины.
"Третий момент — это пункт, связанный с демилитаризацией, вплоть до выделения определённых зон, в которых не могут располагаться Вооружённые силы Украины", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Политолог также отметил значительную положительную динамику и переход на другой уровень обсуждения существующей проблемы. Иными словами, "Украина перестала заниматься шантажом, перестала выставлять изначально невыполнимые условия", пояснил Потуремский. По его мнению сейчас это уже походит на рациональный, осознанный, а самое главное — ответственный диалог.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
ТАСС / Сергей Карпухин