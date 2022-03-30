Минобороны: Украинские националисты использовали синагогу в Умани как пункт сбора

При этом силовиков ВСУ перевозили на автобусах, которые были раскрашены как школьные транспортные средства и имели соответствующие знаки "Дети".

Украинские военные использовали синагогу в Умани для сбора националистических формирований, а также для переправки оружия. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Именно киевский режим в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия. Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом [президента Украины Владимира] Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной в Шоссейном переулке, дом 1", — сказал Конашенков.

По его словам, фотографии, оказавшиеся в распоряжении оборонного ведомства, были сделаны 21 марта. На них видно, что на территории синагоги расположилось две колонны с националистами. Имущество, оружие и боеприпасы, хранящиеся в здании, украинские военные маскируют под мешки со строительным мусором. Для перевозки националистов и иностранных наёмников, как видно на снимках, ВСУ используют автобусы, раскрашенные как школьные транспортные средства со знаками "Дети".