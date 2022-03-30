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Опубликовано 30 марта 2022, 12:15
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Кадыров рассказал о продолжении ликвидации украинских националистов в Мариуполе

Глава Чечни отметил, что силовики республики в ходе наступательных действий оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника.

Чеченские силовики продолжают ликвидировать в Мариуполе разрозненных членов нацбатальонов в Мариуполе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Успешно продолжается ликвидация разрозненных боевиков националистических батальонов. В ходе наступательных действий чеченские силовики оперативно выявляют и уничтожают огневые позиции противника. Приказы главного командования нашими бойцами выполняются на высшем уровне", — написал он в своём телеграм-канале.

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Кадыров подчеркнул, что в некоторых домах всё ещё находятся мирные люди. По его словам, националисты преднамеренно выбирают подобные участки для ведения боя, из-за чего задачи для российских военных усложняются. Однако, как отметил глава Чечни, "отточенные навыки и многолетний опыт" позволяют бойцам РФ действовать быстро и качественно.

Ранее в ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики. По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по горловскому, мариупольскому и донецкому направлениям.

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ТАСС / Елена Афонина

Варвара Романова
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