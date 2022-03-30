The Washington Post признала факты размещения украинской военной техники в жилых кварталах

По мнению собеседников американского издания, из-за происходящего Киев можно заподозрить в нарушении законов войны.

Вооружённые силы Украины действительно размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываясь гражданским населением от возможных ударов со стороны Российской армии. Такие факты привела в своей статье американская газета The Washington Post. Опросив экспертов и журналистов, издание пришло к выводу, что Киев можно заподозрить в нарушении законов войны, если он не вывезет своё вооружение из густонаселённых районов либо не эвакуирует оттуда гражданских лиц.

"Всё чаще украинцы сталкиваются с неприятной правдой. Практически все районы большинства городов превратились в милитаризованные зоны в большей или меньшей степени, что делает их потенциальными целями российских войск", — говорится в опубликованном во вторник материале.

The Washington Post приводит мнение сотрудника правозащитной организации Human Rights Watch Ричарда Вейра, который также располагает фактами размещения украинской военной техники среди объектов гражданской инфраструктуры. По его мнению, такие примеры вредят и информационной кампании, которую проводит официальный Киев.

"Если там есть военное оборудование и Россия говорит, что они ведут атаки по военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население", — указал он.