Украинские силовики установили в центре Мариуполя морскую мину
Боеприпас разместили между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.
Украинские националисты установили морскую мину в жилом районе в центре Мариуполя. Об этом сообщает РИА "Новости". Таким образом силовики решили остановить продвижение военной техники, отмечают военные.
Мина находится на углу улицы Громова и Метрополицкой между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.
"Сила взрыва такой мины намного превышает силу обыкновенной противотанковой", — поясняет военный корреспондент.
Ранее СЦКК сообщил о 13 раненых жителях ДНР за день из-за обстрелов со стороны Украины. Один из пострадавших является жителем населённого пункта Ясиноватая, а все остальные — Мариуполя. Всех их доставили в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая помощь.
Морская мина, установленная в жилом квартале разгромленного ВСУ Мариуполя / РИА "Новости"