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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 16:15
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Украинские силовики установили в центре Мариуполя морскую мину

Боеприпас разместили между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.

Украинские националисты установили морскую мину в жилом районе в центре Мариуполя. Об этом сообщает РИА "Новости". Таким образом силовики решили остановить продвижение военной техники, отмечают военные.

Мина находится на углу улицы Громова и Метрополицкой между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.

"Сила взрыва такой мины намного превышает силу обыкновенной противотанковой", — поясняет военный корреспондент.

Жители Мариуполя на разбитых машинах и велосипедах пытаются покинуть город
Жители Мариуполя на разбитых машинах и велосипедах пытаются покинуть город

Ранее СЦКК сообщил о 13 раненых жителях ДНР за день из-за обстрелов со стороны Украины. Один из пострадавших является жителем населённого пункта Ясиноватая, а все остальные — Мариуполя. Всех их доставили в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая помощь.

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Морская мина, установленная в жилом квартале разгромленного ВСУ Мариуполя / РИА "Новости"

Ирина Мусина
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