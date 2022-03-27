Украинские силовики установили в центре Мариуполя морскую мину

Боеприпас разместили между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.

Украинские националисты установили морскую мину в жилом районе в центре Мариуполя. Об этом сообщает РИА "Новости". Таким образом силовики решили остановить продвижение военной техники, отмечают военные.

Мина находится на углу улицы Громова и Метрополицкой между двумя многоквартирными домами. Вес взрывчатого вещества в мине может составлять более 100 килограммов.

"Сила взрыва такой мины намного превышает силу обыкновенной противотанковой", — поясняет военный корреспондент.