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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 14:03
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Жители Мариуполя на разбитых машинах и велосипедах пытаются покинуть город

Волонтёры встречают беженцев в посёлке Безыменное. Часть активистов отправилась в обстрелянный украинскими националистами город, чтобы вывезти тех, кто не может уехать самостоятельно.

Просидевшие месяц в подвале мариупольцы уезжают из города на разбитых машинах. Видео © Telegram/SHOT

Волонтёры Внедорожного клуба Донбасса спасают жителей Мариуполя, которые месяц просидели в подвале в ожидании помощи. Мариупольцы пытаются уехать из города и добраться до безопасной территории любыми способами — на разбитых автомобилях и велосипедах.

"Администрация города ещё 29-го числа, наверное, выехала. Бойченко (Вадим Сергеевич, мэр Мариуполя. Прим. Лайфа) — 25-го со своей свитой. Мы в окружении жили, нас не выпускали. В городе бензина нет, люди выбрались на велосипедах", — рассказал телеграм-каналу SHOT один из вынужденных переселенцев.

Добровольцы встречают беженцев в посёлке Безыменное Донецкой области на выезде из Мариуполя, чтобы накормить и оказать им медицинскую помощь. Некоторые активисты едут в город, чтобы вывезти тех, кто не может выбраться самостоятельно.

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Волонтёры клуба на этой неделе уже встречали чудом выбравшихся из Мариуполя мирных жителей. Один из мужчин приехал с детьми окровавленный. Он рассказал, что в них стреляли боевики батальона "Азов", когда они пытались покинуть город.

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Telegram/SHOT

Ирина Мусина
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