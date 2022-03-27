Жители Мариуполя на разбитых машинах и велосипедах пытаются покинуть город

Волонтёры встречают беженцев в посёлке Безыменное. Часть активистов отправилась в обстрелянный украинскими националистами город, чтобы вывезти тех, кто не может уехать самостоятельно.

Просидевшие месяц в подвале мариупольцы уезжают из города на разбитых машинах. Видео © Telegram/SHOT

Волонтёры Внедорожного клуба Донбасса спасают жителей Мариуполя, которые месяц просидели в подвале в ожидании помощи. Мариупольцы пытаются уехать из города и добраться до безопасной территории любыми способами — на разбитых автомобилях и велосипедах.

"Администрация города ещё 29-го числа, наверное, выехала. Бойченко (Вадим Сергеевич, мэр Мариуполя. — Прим. Лайфа) — 25-го со своей свитой. Мы в окружении жили, нас не выпускали. В городе бензина нет, люди выбрались на велосипедах", — рассказал телеграм-каналу SHOT один из вынужденных переселенцев.

Добровольцы встречают беженцев в посёлке Безыменное Донецкой области на выезде из Мариуполя, чтобы накормить и оказать им медицинскую помощь. Некоторые активисты едут в город, чтобы вывезти тех, кто не может выбраться самостоятельно.