Бастрыкин поручил расследовать факт расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье

Инцидент произошёл ещё 17 марта 2022 года. Отмечается, что в результате применения украинскими националистами оружия двое местных жителей погибли, а трое были ранены.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей украинскими националистами на блокпосту в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

"Председатель СК РФ Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", — говорится в сообщении.

Речь идёт об инциденте на блокпосту, который произошёл 17 марта 2022 года в Запорожье. Отмечается, что в результате применения украинскими националистами оружия двое местных жителей погибли, а трое были ранены.