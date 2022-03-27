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Опубликовано 27 марта 2022, 16:01
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Бастрыкин поручил расследовать факт расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье

Инцидент произошёл ещё 17 марта 2022 года. Отмечается, что в результате применения украинскими националистами оружия двое местных жителей погибли, а трое были ранены.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей украинскими националистами на блокпосту в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

"Председатель СК РФ Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва снаряда ВСУ в Белгородской области
Бастрыкин поручил возбудить дело после взрыва снаряда ВСУ в Белгородской области

Речь идёт об инциденте на блокпосту, который произошёл 17 марта 2022 года в Запорожье. Отмечается, что в результате применения украинскими националистами оружия двое местных жителей погибли, а трое были ранены.

Ранее Бастрыкин поручил расследовать факты насилия боевиков над жителями Николаевской области. По данным ведомства, представители территориальной обороны обходят домовладения во всех крупных населённых пунктах и заставляют мужчин записываться в свои ряды, а за отказ — расстреливают на месте.

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