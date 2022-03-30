ВЦИОМ: Поддержка россиянами спецоперации на Украине выросла до 76%
При этом представление о целях "Операции Z" остаётся неизменным на протяжении трёх последних недель.
Решение о проведении специальной военной операции РФ на Украине поддерживает 76% россиян, при этом с начала мониторинга общественного мнения по этому вопросу поддержка возросла на 11%. Об этом свидетельствуют итоги опроса ВЦИОМ.
При этом скорее не поддерживает операцию 15%, этот показатель снизился на 10% по сравнению с 25 февраля. Ещё 9% респондентов затруднились ответить.
"Представление о целях специальной военной операции сформировалось и остаётся неизменным на протяжении трёх последних недель. Основная из них — защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на её территории (42% опрошенных)", — отметили во ВЦИОМ.
Также среди целей респонденты называли изменение политического курса Украины, очищение её от нацистов" (21%), защиту населения Донбасса (18%).
А по результатам недавнего опроса фонда "Общественное мнение", 73% россиян считают правильным решение о проведении на Украине специальной военной операции. За месяц количество таких граждан выросло, ведь 27 февраля "Операцию Z" поддерживало 65% опрошенных.
ТАСС / Роман Пименов