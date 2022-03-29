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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 08:04
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В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики

По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по Горловскому, Мариупольскому и Донецкому направлениям.

Центр города Мариуполя находится полностью под контролем сил ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов.

"По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем", — отметил он в эфире "Соловьев Live" на "Ютубе".

По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по Горловскому, Мариупольскому и Донецкому направлениям.

Чеченский министр Дудаев подтвердил, что Кадыров находится в Мариуполе
Чеченский министр Дудаев подтвердил, что Кадыров находится в Мариуполе

Напомним, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что окраины Мариуполя на сегодняшний день полностью взяты под контроль силами Донецкой Народной Республики. А по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, до полного освобождения этого города от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго.

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t.me / RKadyrov_95

Александра Вишнякова
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