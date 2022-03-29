В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики
По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по Горловскому, Мариупольскому и Донецкому направлениям.
Центр города Мариуполя находится полностью под контролем сил ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов.
"По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем", — отметил он в эфире "Соловьев Live" на "Ютубе".
По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по Горловскому, Мариупольскому и Донецкому направлениям.
Напомним, ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявлял, что окраины Мариуполя на сегодняшний день полностью взяты под контроль силами Донецкой Народной Республики. А по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, до полного освобождения этого города от "бандеровского подполья" осталось совсем недолго.
t.me / RKadyrov_95