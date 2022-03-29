В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики

По словам замглавы Мининформации, бои сейчас идут по Горловскому, Мариупольскому и Донецкому направлениям.

Центр города Мариуполя находится полностью под контролем сил ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов.

"По Мариуполю: зачистка города продолжается, центр уже полностью под нашим контролем", — отметил он в эфире "Соловьев Live" на "Ютубе".