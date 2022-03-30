Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими националистами

Следователи должны установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных, отмечается в сообщении ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома № 2 в Мариуполе украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом и не позволяют женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города. По данным штаба, в роддоме № 2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорождённых", — отмечается в сообщении.

Следователям поручено установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных.