Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими националистами
Следователи должны установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных, отмечается в сообщении ведомства.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома № 2 в Мариуполе украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом и не позволяют женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города. По данным штаба, в роддоме № 2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорождённых", — отмечается в сообщении.
Следователям поручено установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных.
Ранее Лайф сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела жилого дома в Донецке. Председатель СК велел принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных среди украинских военнослужащих.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka