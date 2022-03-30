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Опубликовано 30 марта 2022, 16:27

Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома в Мариуполе украинскими националистами

Следователи должны установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных, отмечается в сообщении ведомства.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать осаду роддома № 2 в Мариуполе украинскими националистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом и не позволяют женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города. По данным штаба, в роддоме № 2 находится около 100 человек, из них 37 детей, пять новорождённых", — отмечается в сообщении.

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Следователям поручено установить всех причастных к преступлению лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных.

Ранее Лайф сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела жилого дома в Донецке. Председатель СК велел принять меры к установлению всех причастных к этому лиц и дать юридическую оценку противоправной деятельности виновных среди украинских военнослужащих.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Варвара Романова
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