Лавров: Киев понял, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены
Также министр отметил, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Незалежной.
Понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, является существенным прогрессом на российско-украинских переговорах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", — отметил он.
Как ранее писал Лайф, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
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