Лавров: Киев понял, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены

Понимание Киевом того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены, является существенным прогрессом на российско-украинских переговорах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаю существенным прогрессом то, что украинские переговорщики подтвердили необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украины и своей безопасности вне рамок Североатлантического альянса, так же как и понимание украинскими коллегами того, что вопросы Крыма и Донбасса окончательно решены", — отметил он.