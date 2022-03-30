Мединский: Предложения Киева содержат отказ от вступления в НАТО и ядерного оружия
Кроме того, в документе отмечается обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, среди которых будет и Россия.
Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил о содержании предложений Киева. Видео © LIFE
Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия.
"Они [украинская сторона] передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", — сказал он.
Глава делегации РФ добавил, что предложения Украины содержат в том числе отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов, а также обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, среди которых будет и Россия.
Как ранее писал Лайф, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
LIFE