Мединский: Предложения Киева содержат отказ от вступления в НАТО и ядерного оружия

Кроме того, в документе отмечается обязательство о проведении военных учений только по согласию государств-гарантов, среди которых будет и Россия.

Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил о содержании предложений Киева. Видео © LIFE

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский заявил, что письменные предложения Украины, переданные России на встрече в Стамбуле, содержат положения об отказе Киевом от вступления в НАТО и ядерного оружия.

"Они [украинская сторона] передали нам зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, которыми предусмотрено: отказ от вступления в НАТО, фиксация безблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и другого оружия массового поражения", — сказал он.