Песков: Москва не отмечает серьёзных прорывов в переговорах с Киевом
При этом представитель Кремля назвал позитивным то, что украинская сторона, по крайней мере, "начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает".
Отвечая на вопрос об оценке переговоров России и Украины в Стамбуле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может констатировать что-то многообещающее и какие-то прорывы.
"Первое: мой коллега [глава российской делегации Владимир] Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Второе: позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор", — сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что предстоит "весьма и весьма" длительная работа. При этом представитель Кремля отметил, что субстанция переговоров не обсуждается публично. По мнению российской стороны, они должны идти в тишине.
Напомним, 29 марта состоялась четвёртая очная встреча делегаций России и Украины в Стамбуле. В ходе переговоров РФ выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. А замминистра обороны РФ Александр Фомин объявил, что РФ кардинально сократит военную активность на киевском и черниговском направлениях.
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