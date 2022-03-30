Песков: Москва не отмечает серьёзных прорывов в переговорах с Киевом

При этом представитель Кремля назвал позитивным то, что украинская сторона, по крайней мере, "начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает".

Отвечая на вопрос об оценке переговоров России и Украины в Стамбуле, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не может констатировать что-то многообещающее и какие-то прорывы.

"Первое: мой коллега [глава российской делегации Владимир] Мединский разъяснит дополнительно, сегодня он собирается это сделать. Второе: позитивным является то, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться. Это позитивный фактор", — сказал Песков журналистам.