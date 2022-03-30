ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 10:16
3016

Песков: Подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе пока нет

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, комментируя результаты переговоров Путина и Макрона.

Во время телефонного разговора президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе не наметилось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какое-либо продвижение по этому вопросу.

Песков заявил, что диалог между РФ и США нужен в любом случае
Песков заявил, что диалог между РФ и США нужен в любом случае

Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон снова позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент России подробно информировал коллегу о неотложной помощи, которую российские военные оказывают мирным жителям Украины, и о том, как обеспечивают их безопасную эвакуацию.

BannerImage

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Эмманюэль Макрон
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar