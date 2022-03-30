Песков: Подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе пока нет
Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, комментируя результаты переговоров Путина и Макрона.
Во время телефонного разговора президентов Франции и России Эмманюэля Макрона и Владимира Путина подвижек по осуществлению гуманитарной операции в Мариуполе не наметилось. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет", — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, есть ли какое-либо продвижение по этому вопросу.
Напомним, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон снова позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент России подробно информировал коллегу о неотложной помощи, которую российские военные оказывают мирным жителям Украины, и о том, как обеспечивают их безопасную эвакуацию.