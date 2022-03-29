ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 10:20

Песков заявил, что диалог между РФ и США нужен в любом случае

Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира во всём мире.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уверен, что личные оскорбления американского главы Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран, но диалог между странами нужен в любом случае.

"Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние", — сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь подчеркнул, что диалог между РФ и США необходим в любом случае. Так или иначе придётся говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности. Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира.

Песков назвал весьма тревожными резкие высказывания Байдена о Путине
Песков назвал весьма тревожными резкие высказывания Байдена о Путине

Ранее Лайф рассказывал, что во время выступления в Польше американский лидер заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "не может оставаться у власти". Пресс-службе Белого дома затем пришлось уточнять, что имел в виду Байден. Согласно этой версии, президент США "не обсуждал власть Путина в России или же смену режима".


BannerImage

Shutterstock

Виктория Дитрих
  • Новости
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar