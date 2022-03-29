Песков заявил, что диалог между РФ и США нужен в любом случае
Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира во всём мире.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уверен, что личные оскорбления американского главы Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран, но диалог между странами нужен в любом случае.
"Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние", — сообщил журналистам Дмитрий Песков.
Однако пресс-секретарь подчеркнул, что диалог между РФ и США необходим в любом случае. Так или иначе придётся говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности. Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира.
Ранее Лайф рассказывал, что во время выступления в Польше американский лидер заявил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин "не может оставаться у власти". Пресс-службе Белого дома затем пришлось уточнять, что имел в виду Байден. Согласно этой версии, президент США "не обсуждал власть Путина в России или же смену режима".
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