Песков заявил, что диалог между РФ и США нужен в любом случае

Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира во всём мире.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков уверен, что личные оскорбления американского главы Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина негативно сказываются на отношениях двух стран, но диалог между странами нужен в любом случае.

"Личные оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства. Это, конечно, фактор, который оказывает негативное влияние", — сообщил журналистам Дмитрий Песков.

Однако пресс-секретарь подчеркнул, что диалог между РФ и США необходим в любом случае. Так или иначе придётся говорить о вопросах стратегической стабильности, безопасности. Он уточнил, что взаимодействие нужно не только в интересах этих двух стран, но и в интересах всего мира.