Вечный огонь зажёгся на мемориале "Братская могила" после освобождения Мелитополя

На торжественном мероприятии присутствовала рок-певица Юлия Чичерина, которая лично зажгла пламя. Выступая, она отметила, что теперь в городе снова "бьётся сердце".

В Мелитополе на мемориале "Братская могила" вновь зажгли Вечный огонь, который не работал там около семи лет. Об этом пишет РИА "Новости".

Отмечается, что мероприятие состоялось после освобождения города от украинских войск и националистов. В настоящее время Мелитополь находится под контролем российских военных. После проверок местные власти решили снова зажечь огонь в память о погибших в Великой Отечественной войне.

"В городе Мелитополь снова бьётся сердце — горит Вечный огонь. Мы будем делать это в каждом городе на своём пути. Ждите, мы идём к вам", — сказала рок-певица Юлия Чичерина, которая не просто присутствовала на мероприятии, но и лично зажгла огонь.