"Внуков приходится прятать в подвалах": Жители Мариуполя рассказали о ситуации в городе и обвинили местные власти в бездействии
По их словам, мэр города сам предоставил нацформированиям спортивный комплекс, когда те уже позанимали школы. При этом в результате их обстрелов погибло огромное количество людей.
Жители разрушенного Мариуполя рассказали о ситуации в городе. Видео © Telegram / SHOT
Жители разрушенного Мариуполя рассказали о ситуации в городе. Они обвинили власти города в бездействии и поблагодарили российских военных, которые пришли на подмогу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
"Родился здесь и вот до старости лет дожил, что внуков приходится прятать в подвалах. Ну, по крайней мере, спасибо нашим ребятам (ВС РФ. — Прим. Лайфа), которые пришли и помогли отстоять этот Мариуполь, хотя он превратился, как и эта церковь Поживановская, в груду камней", — сказал местный житель, с трудом сдерживая эмоции.
Мужчина также рассказал, что мэр города сам предоставил нацформированиям местный спортивный комплекс, когда те уже позанимали школы. При этом в результате обстрелов националистов погибло огромное количество людей.
"Мы вон закопали вчера возле домов, трупы валяются", — добавил мужчина.
При этом многие жители Мариуполя настолько напуганы, что уже боятся даже обычных звуков. Все боевые действия происходят прямо у них на глазах: горят их квартиры в многоэтажках, в жилые дома влетают украинские снаряды. По словам Зинаиды, одной из очевидцев, при очередном обстреле ВСУ в подвалах прятались люди, которых в результате завалило плитами. Она сообщила, что в результате погибло 28 человек.
Местные жители также показали, в каких условиях им приходится находится в это тяжёлое время. По их словам, в какой-то период были проблемы с водой. Им приходилось набирать на улице снег и растапливать его в своих квартирах, чтобы приготовить еду. При этом у них всё ещё есть сложности со светом и совсем нет связи с родственниками.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что украинские националисты в Мариуполе забрасывали гранатами подвалы зданий, в которых находились женщины и дети, и спасённые из города мирные жители подтверждают вопиющие факты преступлений военных ВСУ. Также в подвалах освобождённых зданий в Мариуполе найдены изуродованные тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными нацистскими символами.
Telegram / SHOT