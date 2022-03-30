"Внуков приходится прятать в подвалах": Жители Мариуполя рассказали о ситуации в городе и обвинили местные власти в бездействии

По их словам, мэр города сам предоставил нацформированиям спортивный комплекс, когда те уже позанимали школы. При этом в результате их обстрелов погибло огромное количество людей.

Жители разрушенного Мариуполя рассказали о ситуации в городе. Видео © Telegram / SHOT

Жители разрушенного Мариуполя рассказали о ситуации в городе. Они обвинили власти города в бездействии и поблагодарили российских военных, которые пришли на подмогу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

"Родился здесь и вот до старости лет дожил, что внуков приходится прятать в подвалах. Ну, по крайней мере, спасибо нашим ребятам (ВС РФ. — Прим. Лайфа), которые пришли и помогли отстоять этот Мариуполь, хотя он превратился, как и эта церковь Поживановская, в груду камней", — сказал местный житель, с трудом сдерживая эмоции.

Мужчина также рассказал, что мэр города сам предоставил нацформированиям местный спортивный комплекс, когда те уже позанимали школы. При этом в результате обстрелов националистов погибло огромное количество людей.

"Мы вон закопали вчера возле домов, трупы валяются", — добавил мужчина.

При этом многие жители Мариуполя настолько напуганы, что уже боятся даже обычных звуков. Все боевые действия происходят прямо у них на глазах: горят их квартиры в многоэтажках, в жилые дома влетают украинские снаряды. По словам Зинаиды, одной из очевидцев, при очередном обстреле ВСУ в подвалах прятались люди, которых в результате завалило плитами. Она сообщила, что в результате погибло 28 человек.