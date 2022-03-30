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Регион
Опубликовано 30 марта 2022, 16:52
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Врач ФИФА умер в результате беспорядков на матче отбора ЧМ-2022 Нигерия – Гана

Разъярённые из-за непопадания на турнир нигерийские болельщики прорвались на поле сразу после финального свистка.

Сертифицированный ФИФА врач Джозеф Кабунго погиб из-за беспорядков после матча отбора ЧМ-2022 между сборными Ганы и Нигерии. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Замбии (FAZ).

По предварительным данным, он был избит болельщиками, выбежавшими на поле, после чего потерял сознание. После этого на него наступали зрители, спешно пытавшиеся покинуть стадион. За жизнь Кабунго боролись врачи, однако спасти его не удалось.

Болельщики устроили массовые беспорядки на поле после невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022
Болельщики устроили массовые беспорядки на поле после невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022

Ранее Лайф сообщал, что болельщики сборной Нигерии устроили беспорядки на стадионе в Гане после того, как их команда не сумела пробиться на чемпионат мира в Катаре.

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Twitter / NFPupdates

Шамиль Гаджиев
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