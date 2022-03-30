Врач ФИФА умер в результате беспорядков на матче отбора ЧМ-2022 Нигерия – Гана

Разъярённые из-за непопадания на турнир нигерийские болельщики прорвались на поле сразу после финального свистка.

Сертифицированный ФИФА врач Джозеф Кабунго погиб из-за беспорядков после матча отбора ЧМ-2022 между сборными Ганы и Нигерии. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Замбии (FAZ).

По предварительным данным, он был избит болельщиками, выбежавшими на поле, после чего потерял сознание. После этого на него наступали зрители, спешно пытавшиеся покинуть стадион. За жизнь Кабунго боролись врачи, однако спасти его не удалось.