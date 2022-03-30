Болельщики устроили массовые беспорядки на поле после невыхода сборной Нигерии на ЧМ-2022

Фанаты начали крушить всё, что попадалось им под руку. Для их усмирения на стадионе пришлось применить слезоточивый газ.

Нигерийские болельщики устроили массовые беспорядки на стадионе после невыхода своей сборной на ЧМ-2022. Видео © Twitter / NFPupdates

Болельщики сборной Нигерии устроили массовые беспорядки после окончания матча своей национальный команды со сборной Ганы. Действия развернулись на стадионе "Националь" в Абудже (Нигерия) вечером 29 марта.

Отметим, что сборные Нигерии и Ганы встречались в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2022 года. Матч закончился вничью со счётом 1:1, первая игра между этими командами также не выявила победителя — 0:0. Но по правилу выездного гола на ЧМ-2022 в Катаре пробилась именно сборная Ганы.

После финального свистка расстроенные нигерийские болельщики устроили беспорядки на стадионе. Многие из них прорвались на поле и начали крушить всё, что попадалось им под руку. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как фанаты бегают по стадиону, ломая и переворачивая скамейки для запасных. Никто из игроков двух сборных не пострадал, они успели скрыться в подтрибунном помещении. Для усмирения агрессивных болельщиков пришлось применить слезоточивый газ.

Добавим, что сборная Ганы в четвёртый раз в истории примет участие в чемпионате мира. Ранее национальная команда из этой страны играла в ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. Сборная Нигерии пропустит мундиаль впервые с 2006 года.