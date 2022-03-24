Сборные Японии и Саудовской Аравии по футболу пробились в финальную часть ЧМ-2022

Из-за дисквалификации участие нашей команды в турнире стало невозможным.

Сборная Японии по футболу на выезде победила Австралию в отборочном матче чемпионата мира со счётом 2:0. Встреча прошла на арене "Стэдиум Острэлия" в Сиднее.

Оба мяча были забиты на последних минутах игры. Дублем отметился японский нападающий Каору Митома, вышедший на замену в конце второго тайма.

Представители Страны восходящего солнца набрали 21 очко в группе B азиатской зоны и гарантировали себе участие в финальном турнире, который пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Победа японцев вывела на ЧМ и команду Саудовской Аравии, у которой 19 баллов.

На данный момент известны 17 и 32 участника ЧМ-2022. В этот список входят сборные Катара, Германии, Дании, Франции, Бельгии, Хорватии, Испании, Сербии, Англии, Швейцарии, Нидерландов, Бразилии, Аргентины, Ирана, Южной Кореи, Японии и Саудовской Аравии.