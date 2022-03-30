Басурин заявил, что в Мариуполе остаётся до 4 тысяч украинских военных и боевиков

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, точное число находящихся в городе военнослужащих и националистов из Незалежной пока сказать трудно.

В данный момент в Мариуполе могут находиться до четырёх тысяч украинских военных и боевиков. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.