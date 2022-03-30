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Опубликовано 30 марта 2022, 18:41
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Басурин заявил, что в Мариуполе остаётся до 4 тысяч украинских военных и боевиков

Как отметил представитель Народной милиции ДНР, точное число находящихся в городе военнослужащих и националистов из Незалежной пока сказать трудно.

В данный момент в Мариуполе могут находиться до четырёх тысяч украинских военных и боевиков. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Трудно сказать (точную цифру оставшихся на территории Мариуполя украинских военных и боевиков. — Прим. Лайфа), ориентируемся на цифру три-четыре тысячи", — приводит его слова РИА "Новости".

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Ранее Басурин заявлял, что окраины Мариуполя находятся полностью под контролем ДНР. Позднее представители республики сообщили, что центр города также полностью под контролем сил ДНР.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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