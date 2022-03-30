Басурин заявил, что в Мариуполе остаётся до 4 тысяч украинских военных и боевиков
Как отметил представитель Народной милиции ДНР, точное число находящихся в городе военнослужащих и националистов из Незалежной пока сказать трудно.
В данный момент в Мариуполе могут находиться до четырёх тысяч украинских военных и боевиков. Об этом сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Трудно сказать (точную цифру оставшихся на территории Мариуполя украинских военных и боевиков. — Прим. Лайфа), ориентируемся на цифру три-четыре тысячи", — приводит его слова РИА "Новости".
Ранее Басурин заявлял, что окраины Мариуполя находятся полностью под контролем ДНР. Позднее представители республики сообщили, что центр города также полностью под контролем сил ДНР.
ТАСС / Сергей Бобылев