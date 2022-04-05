ЛНР: Подрыв цистерн в Рубежном может привести к многочисленным жертвам

В данный момент эвакуация гражданских из города практически невозможна из-за усилившихся обстрелов ВСУ.

Подрыв цистерны с кислотой в населённом пункте Рубежном, который осуществили украинские националисты, может обернуться многочисленными жертвами среди мирного населения. Об этом заявила Народная милиция ЛНР.

"Момент подрыва рассчитан с учётом розы ветров, распространяющей химикаты на освобождённую территорию ЛНР в направлении н.п. Кудряшовки. Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения", — сообщили в телеграм-канале ведомства, добавив, что сейчас уточняется информация о жертвах среди жителей.



Также в Народной милиции уточнили, что для оправдания преступных террористических действий ВСУ украинские СМИ активно распространяют лживую информацию о якобы причастности к данному взрыву подразделений ЛНР. Кроме того, как сообщил представитель ведомства Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24", эвакуация людей из Рубежного практически невозможна из-за обстрелов со стороны ВСУ, усилившихся после подрыва цистерны с химикатами.