Прокуратура ЛНР показала рейд против формирования подполья из бывших членов нацбатов

В ходе проверок был задержан один из местных жителей. Предполагается, что он служил в "Азове" около двух лет назад и во время боевых действий получил ранение в голову.

Прокуратура ЛНР проводит мероприятия по выявлению бывших членов "Азова". Видео © SHOT

В Старобельской районе Луганской Народной Республики на освобождённых территориях сотрудники прокуратуры совместно с военной комендатурой проводят фильтрационные мероприятия, выявляя среди местных жителей бывших членов украинских националистических батальонов.

"Прокуратурой Старобельского района проводятся фильтрационные мероприятия, направленные прежде всего на то, чтобы не допустить создания террористических ячеек на территории района из представителей нацбатальонов", — сообщил прокурор Дмитрий Верещага телеграм-каналу SHOT.

В ходе проверки было установлено, что один из жителей мог иметь причастность к деятельности "Азова". По данным прокуратуры, Алексеенко служил в нацбатальоне в 2020 году и во время боевых действий получил ранение в голову. Сам задержанный эти сведения опровергает. По его словам, шрам у него остался от операции после инсульта. Слова мужчины проверяются.