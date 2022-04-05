"Прямо в яблочко, пять из пяти": Биатлонист Шипулин назвал красавчиком поддержавшего россиян Симона Фуркада

"Симон всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались. Он знает изнутри, наверное, намного больше русских, наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран. Он высказал своё мнение, что он за мир, но совершенно правильно отметил: "Почему вы не вспоминаете другие ситуации?" Начал показывать другие примеры. Все чётко, прямо в яблочко, пять из пяти", — сказал Шипулин.