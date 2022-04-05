"Прямо в яблочко, пять из пяти": Биатлонист Шипулин назвал красавчиком поддержавшего россиян Симона Фуркада
На юниорском чемпионате мира он разорвал флаг Франции и переделал его в российский.
Олимпийский чемпион, зампред Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Антон Шипулин назвал красавчиком бывшего французского биатлониста Симона Фуркада. Об этом сообщает РИА "Новости".
На прошлой неделе бронзовый призёр чемпионата Европы 2000 года Юрий Батманов рассказал, как Симон Фуркад в ходе юниорского ЧМ поддержал наших спортсменов. Он порвал французский флаг и сделал из него российский триколор, приклеив его на нашу вакс-кабину.
"Симон всегда был красавчиком, который имеет свою позицию. У него очень много друзей в России, и мы с ним очень хорошо дружили и общались. Он знает изнутри, наверное, намного больше русских, наш дух, чем его коллеги по цеху из других стран. Он высказал своё мнение, что он за мир, но совершенно правильно отметил: "Почему вы не вспоминаете другие ситуации?" Начал показывать другие примеры. Все чётко, прямо в яблочко, пять из пяти", — сказал Шипулин.
Накануне четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил назначить Симона Фуркада министром спорта России. За вручение французу гражданства нашей страны выступила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
Юниорский чемпионат мира по биатлону проходил в конце февраля в американском Солджер-Холлоу. Уже по ходу первенства Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать под своим флагом, только в нейтральном статусе. Руководствуясь этим решением, организаторы соревнований сняли с нашей вакс-кабины флаг.
Ранее Лайф сообщал, что IBU приостановил членство в организации СБР и Белорусской федерации биатлона. Решение было принято единогласно.
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