"Протянем руку помощи": Журова выступила за вручение биатлонисту Фуркаду гражданства РФ

На юниорском чемпионате мира он разорвал флаг Франции и сделал из него российский.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова выступила за вручение бывшему французскому биатлонисту Симону Фуркаду российского гражданства. Об этом сообщает "РБК Спорт".

"Каждый должен быть в той стране, в которой он хочет быть. Фуркад просто повёл себя, как спортсмен, очень правильно. Однако, если его очень сильно затравят во Франции, то мы всегда протянем ему руку помощи, если что-то будет плачевно и его слова будут неприемлемы для государства и граждан Франции. Если Фуркад изъявит желание получить гражданство, то мы его, конечно, поддержим и постараемся осуществить это", — заявила Журова.

На прошлой неделе бронзовый призёр чемпионата Европы 2000 года Юрий Батманов рассказал, как Симон Фуркад в ходе юниорского ЧМ поддержал наших спортсменов. Он порвал французский флаг и сделал из него российский триколор, приклеив его на нашу вакс-кабину.

Юниорский чемпионат мира по биатлону проходил в конце февраля в американском Солджер-Холлоу. Уже по ходу первенства Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российским спортсменам выступать под своим флагом — только в нейтральном статусе. Руководствуясь этим решением, организаторы соревнований сняли с нашей вакс-кабины флаг.