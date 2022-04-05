Политолог Туманян: Инсценировка в Буче — повод для срыва следующего раунда переговоров и введения новых санкций
По словам собеседника Лайфа, есть множество доказательств, что произошедшее под Киевом — это преступление украинских нацистов, которое было срежиссировано с подачи Запада и по западным сценариям.
События в Буче стали ярчайшим примером того, как киевский режим пренебрегает жизнями собственного населения в целях пропаганды. Об этом заявил Лайфу политолог Гарник Туманян. По его словам, эта трагедия должна была стать "очередной информационной торпедой" в сторону России, однако постановочные элементы, многочисленные несостыковки и свидетельства местных жителей полностью опровергают украинскую версию трагедии.
"Буча — это преступление украинских нацистов, которое было срежиссировано с подачи Запада и по западным сценариям. НАТО имеет огромный опыт в данном вопросе, будь то трагедии в Сирии, Ираке, Югославии или других странах, ставших жертвами американской гегемонии. Буча не является исключением", — рассуждает эксперт.
Туманян напомнил, что при дислоцировании российских подразделений в городе никаких военных преступлений не совершалось, что подтверждается в том числе рассказами очевидцев. Но ситуация коренным образом изменилась с приходом нацбатов, одновременно с ними и появились "и настоящие трупы, и их живые имитаторы". Ещё одним твёрдым доказательством невиновности России является доказательство факта отвода наших подразделений 30 марта, что подтверждается видеороликом с соответствующим заявлением главы местной администрации. Выходит, что все события, произошедшие в период с 31 марта по 3 апреля, остаются на совести украинского руководства и нацбатов. Непонятно, с какой целью Украина молчала целых четыре дня после ухода Российской армии, отметил политолог.
"Вся цепочка событий делает очевидными намерения руководства Украины, ведь неслучайно трагедия произошла практически сразу после первых реальных успехов России в переговорных процессах. Инсценировка в Буче — повод для срыва следующего раунда переговоров и введения новых санкций", — заключил Туманян.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
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