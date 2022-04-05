Политолог Туманян: Инсценировка в Буче — повод для срыва следующего раунда переговоров и введения новых санкций

По словам собеседника Лайфа, есть множество доказательств, что произошедшее под Киевом — это преступление украинских нацистов, которое было срежиссировано с подачи Запада и по западным сценариям.

События в Буче стали ярчайшим примером того, как киевский режим пренебрегает жизнями собственного населения в целях пропаганды. Об этом заявил Лайфу политолог Гарник Туманян. По его словам, эта трагедия должна была стать "очередной информационной торпедой" в сторону России, однако постановочные элементы, многочисленные несостыковки и свидетельства местных жителей полностью опровергают украинскую версию трагедии.

"Буча — это преступление украинских нацистов, которое было срежиссировано с подачи Запада и по западным сценариям. НАТО имеет огромный опыт в данном вопросе, будь то трагедии в Сирии, Ираке, Югославии или других странах, ставших жертвами американской гегемонии. Буча не является исключением", — рассуждает эксперт.

Туманян напомнил, что при дислоцировании российских подразделений в городе никаких военных преступлений не совершалось, что подтверждается в том числе рассказами очевидцев. Но ситуация коренным образом изменилась с приходом нацбатов, одновременно с ними и появились "и настоящие трупы, и их живые имитаторы". Ещё одним твёрдым доказательством невиновности России является доказательство факта отвода наших подразделений 30 марта, что подтверждается видеороликом с соответствующим заявлением главы местной администрации. Выходит, что все события, произошедшие в период с 31 марта по 3 апреля, остаются на совести украинского руководства и нацбатов. Непонятно, с какой целью Украина молчала целых четыре дня после ухода Российской армии, отметил политолог.