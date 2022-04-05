Бурый столб дыма: Украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном
По словам представителя Народной милиции ЛНР, момент взрыва был спланирован с учётом розы ветров. Сейчас облако с химикатами летит в сторону населённого пункта Кудряшовка.
Украинские военные взорвали цистерну с химикатами. Видео © T.me / Выпускайте Z кракена!
Украинские военные подорвали цистерну в одном из цехов завода "Заря", который находится в Рубежном. Предположительно, в ёмкости находилась соляная кислота. О произошедшем сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"ВСУ готовятся к сдаче Рубежного и начинают подрывать химикаты. Момент подрыва спланирован с учётом розы ветров. Направление ветра сейчас в сторону освобождённого нами населённого пункта Кудряшовка", — говорится в телеграм-канале Марочко.
Кадры с места происшествия были опубликованы в телеграм-канале "Выпускайте Z кракена!". По словам очевидцев, местных жителей сейчас просят закрыть окна и не выходить из укрытий, так как кислота может нанести вред при попадании на кожу и в дыхательные пути.
Ранее житель Мариуполя раскрыл коварную тактику бойцов "Азова", которые поджигали и бомбили дома. По словам мужчины, некоторые не смогли выбраться из огня, а другие погибли от рушившихся перекрытий после пожара.
T.me / Марочко Live