Бурый столб дыма: Украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном

По словам представителя Народной милиции ЛНР, момент взрыва был спланирован с учётом розы ветров. Сейчас облако с химикатами летит в сторону населённого пункта Кудряшовка.

Украинские военные взорвали цистерну с химикатами. Видео © T.me / Выпускайте Z кракена!

Украинские военные подорвали цистерну в одном из цехов завода "Заря", который находится в Рубежном. Предположительно, в ёмкости находилась соляная кислота. О произошедшем сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"ВСУ готовятся к сдаче Рубежного и начинают подрывать химикаты. Момент подрыва спланирован с учётом розы ветров. Направление ветра сейчас в сторону освобождённого нами населённого пункта Кудряшовка", — говорится в телеграм-канале Марочко.

Кадры с места происшествия были опубликованы в телеграм-канале "Выпускайте Z кракена!". По словам очевидцев, местных жителей сейчас просят закрыть окна и не выходить из укрытий, так как кислота может нанести вред при попадании на кожу и в дыхательные пути.