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Опубликовано 5 апреля 2022, 09:54
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Боррель отказался называть геноцидом ситуацию в Буче

При этом Россия ранее уже привела доказательства того, что события в этом городе — это провокация Киева.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не стал называть геноцидом провокацию в украинском городе Буча.

"Я бы приберёг слово "геноцид" для гораздо более ужасных вещей", — отметил он в интервью радиостанции COPE.

А ранее и президент США Джо Байден не согласился с главой Украины Владимиром Зеленским, который назвал события в городе Буча геноцидом со стороны России.

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Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Буча, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.

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Getty Images / Cezaro De Luca / Europa Press

Александра Вишнякова
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