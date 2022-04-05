Житель Мариуполя раскрыл коварную тактику бойцов "Азова", которые поджигали и бомбили дома

По словам мужчины, некоторые не смогли выбраться из огня, а другие погибли от рушившихся перекрытий после пожара.

Житель Мариуполя рассказал о тактике украинских националистов. Видео © SHOT

Боевики из батальона "Азов" в Мариуполе открывали огонь по подразделениям ДНР, занимая позиции в квартирах жилых домов. Затем они уходили и, когда к дому приближались войска ДНР, открывали огонь из тяжёлой техники. О тактике украинских националистов рассказал один из мирных жителей Мариуполя.

"21 марта несколько азовцев проникли в наш подъезд со стороны улицы через выбитую лоджию. Заняли позицию на девятом этаже и начали обстреливать бойцов из ДНР, которые были на расстоянии прямой видимости. Туда пару раз прилетело из танка. Постреляли оттуда, резво убежали, и когда к нашему дому подошли войска ДНР, то в него полетела тяжёлая [артиллерия] со стороны "Азовстали", — рассказал мужчина телеграм-каналу SHOT.

По его словам, бойцы "Азова" в Мариуполе применяли коварную тактику: поджигали несколько квартир в жилых домах и открывали огонь по дому, не давая местным жителям тушить пожар. В результате таких действий, как говорит житель Мариуполя, в его многоэтажке удалось сохранить лишь восемь квартир. Многие его соседи погибли во время устроенного азовцами пожара и обстрела. По словам мужчины, некоторые не смогли выбраться из огня, а другие погибли от рушившихся перекрытий.

"Весь двор побит, весь дом сожжён. Летели перекрытия, давили насмерть людей. Кто-то не успевал спастись от пожара, кому-то прилетало прямо в окно. В последние дни, когда уже всё стихло, наш дом заняли войска ДНР. Я пытался подняться к себе на девятый этаж, но это уже было невозможно. "Азов" — это фашисты, это мрази", — сказал мужчина.