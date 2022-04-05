Небензя обратился к Зеленскому на заседании СБ ООН: Огульные обвинения в адрес РФ оставляем на вашей совести

По словам российского постпреда при организации, вина наших военных относительно событий в Буче не подтверждается никакими свидетельствами очевидцев.

Обвинения Украины в адрес российских военных, в том числе относительно событий в Буче, не подтверждаются никакими свидетельствами. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, участвующему в заседании Совбеза по видеосвязи и озвучившему новую порцию обвинений в адрес российской стороны по поводу произошедшего под Киевом.