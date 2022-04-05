Небензя обратился к Зеленскому на заседании СБ ООН: Огульные обвинения в адрес РФ оставляем на вашей совести
По словам российского постпреда при организации, вина наших военных относительно событий в Буче не подтверждается никакими свидетельствами очевидцев.
Обвинения Украины в адрес российских военных, в том числе относительно событий в Буче, не подтверждаются никакими свидетельствами. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, участвующему в заседании Совбеза по видеосвязи и озвучившему новую порцию обвинений в адрес российской стороны по поводу произошедшего под Киевом.
"Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев", — указал Небензя.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
ТАСС / AP / Seth Wenig