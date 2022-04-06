Песков: Поставки оружия Киеву не помешают России достичь целей спецоперации
Представитель Кремля при этом не стал отрицать, что материальный ущерб, вызванный поставками этого вооружения, есть.
Поставки западного оружия Украине не помешают России достичь целей и довести специальную военную операцию до конца. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, есть сопротивление и материальный ущерб, вызванный поставками этого оружия. Но этого оружия недостаточно для того, чтобы остановить наше наступление, и оно не помешает нам достичь наших целей", — отметил он в интервью французскому телеканалу LCI.
Он добавил, что Москва сможет гарантировать безопасность Российской Федерации.
Ранее Песков уже заявлял, что у него нет сомнений в том, что Россия достигнет всех целей проводимой на Украине специальной военной операции.
Агентство "Москва"