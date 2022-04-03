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Опубликовано 3 апреля 2022, 11:45

Песков: Цели спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты в полном объёме

Представитель Кремля также выразил уверенность, что из раскручивающейся спирали конфронтации выход есть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не сомневается в том, что Россия достигнет всех целей проводимой на Украине специальной военной операции. Об этом он рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Я убеждён, что цели военной операции нашей будут достигнуты в полном объёме", — сказал представитель Кремля в интервью.

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Песков также выразил уверенность, что из раскручивающейся спирали конфронтации выход есть.

Ранее Песков назвал восстановление границ ЛНР и ДНР одной из задач операции на Украине. Речь идёт о тех границах, которые зафиксированы в конституциях народных республик, а именно территории бывших Луганской и Донецкой областей.

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ТАСС / Михаил Метцель

Ирина Мусина
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