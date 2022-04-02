Песков назвал восстановление границ ЛНР и ДНР одной из задач операции на Украине

Речь идёт о тех границах, которые зафиксированы в конституциях народных республик, а именно территории бывших Луганской и Донецкой областей.

Цель российской военной операции на Украине — спасение жителей Донецкой и Луганской народных республик. Также ВС РФ помогают им восстановить свои территории в границах 2014 года, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Одна из главных целей операции — это, собственно, спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в конституциях Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики", — сказал Песков в интервью телеканалу "Беларусь 24".

Он напомнил, что задачами "Операции Z" также является денацификация и демилитаризация Украины, выразив при этом надежду, что проявление националистических идей будет запрещено на Украине, а русский язык восстановит свои позиции.

По второму пункту Песков заявил, что задача по демилитаризации успешно выполняется и на сегодняшний день военный потенциал Незалежной во многом разрушен.

"Мы надеемся, что все эти цели специальной военной операции будут выполнены", — добавил Песков.