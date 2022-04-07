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Опубликовано 7 апреля 2022, 01:59

Антонов предупредил о подготовке Киевом очередной провокации под Харьковом

По словам дипломата, за участие в постановочных съёмках люди получают по 25 долларов.

Киев в очередной раз готовит провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооружённых сил России", цитирует слова Антонова посольство в телеграм-канале.

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Дипломат уточнил, что за участие в съёмках провокаций люди получают по 25 долларов. Таким образом, Киев день за днём наращивает антироссийскую пропаганду, обвиняя военнослужащих ВС РФ в "зверствах и военных преступлениях". Всё это делается с целью закрепить за собой образ "жертвы" и "опорочить" Россию, подчеркнул Антонов. Российский посол добавил, что из-за такого поведения Украины возникают большие сомнения в честности заявлений Киева о желании дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Лайф писал о том, что Киев готовил провокации по сценарию Бучи в Сумской и Киевской областях. По данным МО РФ, украинская сторона хотела привлечь к этим провокациям гражданское население.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юлия Коновалова
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