По словам дипломата, за участие в постановочных съёмках люди получают по 25 долларов.

Киев в очередной раз готовит провокационные материалы о гибели мирных жителей в Харьковской области. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Нам достоверно известно, что киевский режим готовит очередные провокационные материалы о гибели мирного населения в Харьковской области якобы в результате действий Вооружённых сил России", — цитирует слова Антонова посольство в телеграм-канале.

Дипломат уточнил, что за участие в съёмках провокаций люди получают по 25 долларов. Таким образом, Киев день за днём наращивает антироссийскую пропаганду, обвиняя военнослужащих ВС РФ в "зверствах и военных преступлениях". Всё это делается с целью закрепить за собой образ "жертвы" и "опорочить" Россию, подчеркнул Антонов. Российский посол добавил, что из-за такого поведения Украины возникают большие сомнения в честности заявлений Киева о желании дипломатического урегулирования конфликта.