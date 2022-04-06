МО РФ: Киев готовил провокации по сценарию Бучи в Сумской и Киевской областях
По данным российского ведомства, украинская сторона хотела привлечь к этим провокациям гражданское население.
Минобороны РФ уличило украинскую сторону в подготовке провокаций с участием мирного населения в Сумской и Киевской областях по сценарию Бучи. Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", — отметил Мизинцев.
Генерал-полковник призвал тщательно расследовать преступление киевского режима в Буче.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Zuma