Захарова: Ни один мирный житель Бучи не пострадал за время нахождения там военных РФ

Дипломат назвала провокацию в этом городе "очередным преступлением украинских властей", свидетелем которого 3 апреля стал целый мир.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.

"За время нахождения Бучи под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Такой информации не было и нет", — сказала она на брифинге.

Кроме того, дипломат назвала провокацию в Буче "очередным преступлением украинских властей", свидетелем которого 3 апреля стал целый мир. Захарова подчеркнула, что в городе была устроена инсценировка, направленная против российских военнослужащих.