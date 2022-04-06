Захарова: Ни один мирный житель Бучи не пострадал за время нахождения там военных РФ
Дипломат назвала провокацию в этом городе "очередным преступлением украинских властей", свидетелем которого 3 апреля стал целый мир.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ни один житель украинской Бучи не пострадал от насильственных действий за время нахождения города под контролем российских военных.
"За время нахождения Бучи под контролем российских вооружённых сил ни один местный житель не пострадал от насильственных действий. Такой информации не было и нет", — сказала она на брифинге.
Кроме того, дипломат назвала провокацию в Буче "очередным преступлением украинских властей", свидетелем которого 3 апреля стал целый мир. Захарова подчеркнула, что в городе была устроена инсценировка, направленная против российских военнослужащих.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ