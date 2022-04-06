Песков призвал провести независимое расследование инсценировки в Буче

Он напомнил расследования, где Россия не была представлена, и заявил о необходимости избежать такой ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал расследовать инсценировку в украинской Буче, причём это расследование должно быть объективным и независимым.

"Безусловно, чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но при этом нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным, независимым расследованием. Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была представлена в последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации", — отметил представитель Кремля.