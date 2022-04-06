Песков призвал провести независимое расследование инсценировки в Буче
Он напомнил расследования, где Россия не была представлена, и заявил о необходимости избежать такой ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал расследовать инсценировку в украинской Буче, причём это расследование должно быть объективным и независимым.
"Безусловно, чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать. Но при этом нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным, независимым расследованием. Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была представлена в последнее время и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации", — отметил представитель Кремля.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
Агентство "Москва"