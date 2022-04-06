МИД РФ потребовал от Twitter восстановить доступ к публикации ведомства по Буче
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Нужно исключить предвзятый подход к модерации контента на ресурсах соцсети в будущем, в ином случае за "Твиттером" закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима, отметили в дипведомстве.
Москва потребовала от "Твиттера" в срочном порядке восстановить доступ к публикации аккаунта МИД РФ, в которой на английском языке приводились заявления Минобороны по провокации в Буче. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на её ресурсах в будущем. В противном случае за Twitter закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима", — отметили в ведомстве.
Как пояснили в ведомстве, 5 апреля "Твиттер" скрыл публикацию с тезисами заявления Минобороны России по событиям в Буче за уведомлением о "нарушении правил платформы". Также в твите была прикреплена ссылка на полный текст заявления оборонного ведомства. В МИД РФ назвали действия соцсети неприкрытым актом цензуры.
"Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено. Подобное ограничение применяется к верифицированной учётной записи министерства впервые с момента её создания в 2011 году", — подчеркнули в ведомстве.
В МИД России также заметили, что на момент цензурирования публикации её посмотрели более двух миллионов пользователей, большая часть которых находится за пределами РФ. По мнению ведомства, такой резонанс и подтолкнул администрацию платформы прибегнуть к нечестным приёмам.
Ранее сообщалось, что Google удалил из поисковой выдачи официальный сайт Минобороны РФ.
Напомним, Киев обвинил Россию в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.