МИД РФ потребовал от Twitter восстановить доступ к публикации ведомства по Буче

Нужно исключить предвзятый подход к модерации контента на ресурсах соцсети в будущем, в ином случае за "Твиттером" закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима, отметили в дипведомстве.

Москва потребовала от "Твиттера" в срочном порядке восстановить доступ к публикации аккаунта МИД РФ, в которой на английском языке приводились заявления Минобороны по провокации в Буче. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Требуем от американской социальной сети незамедлительно восстановить доступ к указанной публикации. Необходимо исключить предвзятый подход к модерации контента на её ресурсах в будущем. В противном случае за Twitter закрепится образ соучастника злодеяний киевского режима", — отметили в ведомстве.

Как пояснили в ведомстве, 5 апреля "Твиттер" скрыл публикацию с тезисами заявления Минобороны России по событиям в Буче за уведомлением о "нарушении правил платформы". Также в твите была прикреплена ссылка на полный текст заявления оборонного ведомства. В МИД РФ назвали действия соцсети неприкрытым актом цензуры.

"Материал был отмечен как "оскорбительный", его распространение среди пользователей сервиса максимально затруднено. Подобное ограничение применяется к верифицированной учётной записи министерства впервые с момента её создания в 2011 году", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД России также заметили, что на момент цензурирования публикации её посмотрели более двух миллионов пользователей, большая часть которых находится за пределами РФ. По мнению ведомства, такой резонанс и подтолкнул администрацию платформы прибегнуть к нечестным приёмам.